È tutto pronto per l’appuntamento annuale con la “Navicula Turritana, lo sport per la ricerca” (già Barcolana Turritana), organizzata da Fidapa BPW Italy –sezione di Porto Torres - con il patrocinio del Comune di Porto Torres e della Fondazione Fidapa Onlus e realizzata in collaborazione con l’Associazione Piscine Libyssonis, Assovela, ASD Azen Kayak, Lega Navale Italiana-Sezione Golfo dell’Asinara, Gruppo Canottaggio “Giuseppe Usai”, Tennis Club Porto Torres, ASD Porto Torres Scacchi, Associazione Freedom Water SSD srl, Cngei Porto Torres Scout e la Consulta del volontariato.

La manifestazione sportiva per la ricerca e la solidarietà, giunta alla 17^ edizione, vede impegnate le socie Fidapa turritane che, anche quest’anno, rinnovano con entusiasmo la sfida di generosità alla comunità di Porto Torres. L’iniziativa prenderà il via venerdì 26 luglio alle ore 17.00 presso il Tennis club Porto Torres con il torneo di tennis da tavolo. Alle 17.30 appuntamento alle Acque Dolci, con Acquafitness Aquatic. Alle 19.00 sarà la volta dello Spinning Happy Fitness Center, presso la piazza “Eroi dell’Onda”, a ridosso della Renaredda, mentre alle 19.30, partirà dallo Scoglio Lungo la “Fiaccolata a mare” con il suggestivo intermezzo coreografico.

Le attività riprenderanno sabato 27 luglio, alle ore 9.00, nella spiaggia di Balai, con la traversata a nuoto fino allo Scoglio Lungo. I partecipanti dovranno esibire il certificato medico non agonistico. Alle ore 10.00, il Bar Galleria ospiterà il torneo di scacchi e alle 11.00, si darà spazio al Nuoto Esordienti B e al Nuoto Paralimpico nella spiaggia dello Scoglio Lungo. A seguire l’Acquafitness Area Fitness. I fondi raccolti durante la manifestazione saranno impiegati per acquistare strumentazione medica, destinata alle strutture del territorio. La Navicula Turritana è nata come Barcolana Turritana nel 2007, con l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare una donazione da destinare allo studio delle malattie rare - in ricordo di Elisabetta Fara, socia della Fidapa portotorrese.

«La Navicula Turritana è ormai una bellissima realtà, di cui la Fidapa di Porto Torres è fiera – dichiara la presidente Maria Tindara Abramo – non solo perché mette in campo autentiche sinergie, ma anche per l’aiuto concreto che assicura al nostro territorio. A nome di tutta la sezione, ringrazio i partner, gli sponsor, gli atleti e i sostenitori, che, di anno in anno, assicurano il loro prezioso apporto». Alla presentazione hanno preso parte la vicesindaca Simona Fois e i rappresentanti di tutte le associazioni e i partner coinvolti: Maria Lucia Fancellu della Fidapa, Patrizia Foddai della Fondazione Fidapa, Adonella Mellino e Caterina Satta della Consulta del Volontariato, Silvia Fioravanti dell'Aquatic Team Freedom, Stefano Caria del Tennis club, Danilo Russu Presidente regionale Federazione Italiana Nuoto, Maria Grazia Razzu dell'Associazione Happy Fitness, Pierpaolo Peddiu dell'Azen Kayak, Costantino Biello Porto Torres Scacchi.

«Ringraziamo la Fidapa per l’importante opera di sensibilizzazione che porta avanti in città attraverso varie attività legate alla solidarietà e alla raccolta fondi per aiutare in meno fortunati – ha sottolineato l'assessora allo Sport e alle Politiche Sociali, Simona Fois - un impegno che ha permesso di coinvolgere un numero sempre maggiore di associazioni nella manifestazione che cresce di anno in anno e che mostra la forza vincente del connubio tra sport e solidarietà. Consideriamo “La Navicula turritana” uno tra i fiori all’occhiello della programmazione estiva turritana perché dimostra la generosità dei nostri concittadini che partecipano alle attività con grande spirito di altruismo».

