Nuovo appuntamento di Cantine Aperte all'Arte. Sabato dalle 19.30, negli spazi di Alle Cantine – Sardinian Experience di Pozzo San Nicola (Stintino), sarà ospite lo scrittore Simone Azzu, che presenterà il suo romanzo d'esordio "Albergo Savoia", pubblicato da Il Maestrale.

Nel corso della serata l'autore dialogherà con la giornalista Gabriella Grimaldi, proponendo al pubblico un confronto sui temi che attraversano il libro. Ambientato in una città costiera della Sardegna, "Albergo Savoia" racconta una realtà divisa tra luoghi del potere e spazi della marginalità. Le vicende dei protagonisti si intrecciano tra lavoro, relazioni, aspettative e difficoltà quotidiane, offrendo uno sguardo sui cambiamenti sociali e sulle contraddizioni del presente.



Classe 1994, Simone Azzu è drammaturgo, regista e performer. Fondatore della Biblioteca Torgeir del Teatro Ridotto di Bologna, ha scritto e diretto spettacoli rappresentati anche all'estero, collaborando inoltre con Rai Radio3 e Radiotelevisione svizzera. Albergo Savoia rappresenta il suo esordio nella narrativa.



L'incontro sarà accompagnato dal live sax di Livio Solinas e offrirà ai visitatori l'opportunità di conoscere la mostra fotografica "Vola Piano" di Egle Dessole, allestita negli spazi di Alle Cantine fino al 26 luglio e curata da Costantino Idini e Paolo Curreli.

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