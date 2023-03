Parte ufficialmente la stagione turistica a Castelsardo. E come ormai da tradizione, il primo appuntamento non può che essere la Settimana Santa, aperta dai suggestivi riti del Lunissanti e, una volta trascorso il momento religioso, i canti della Passione di Cristo lasceranno spazio allo spettacolo e alla musica per deliziare cittadini e ospiti e aprire la stagione turistica.

Il 10 aprile, invece, sarà la volta della 20esima edizione della Pasquetta in musica, che consente ai visitatori di vivere una intensa giornata caratterizza dalla musica dal vivo, proposta nei punti più suggestivi del borgo medievale e, ultimamente, anche nella Nuova Piazza, per il concerto principale.

Le guest stars della giornata quest’anno saranno il pianista e cantante Raphael Gualazzi, la cantante jazz-pop Simona Molinari e il rapper e produttore musicale Sick Luke, per andare incontro ai gusti di un'ampia fascia di pubblico.

Il programma partirà dalla mattina con un concerto al centro storico, per poi proseguire all’ora di pranzo con il pic-nic musicale sugli ampi prati degli Spalti Manganella, al pomeriggio di nuovo al centro storico con altra musica dal vivo, per poi spostarsi alle ore 17 nella Piazza Nuova per il concerto di Raphael Gualazzi, noto al grande pubblico per successi quali “L'estate di John Wayne”, “Carioca”, “Il Mare”, vincitore della sezione giovani del Festival di Sanremo nel 2011 e secondo classificato, nello stesso anno, all'Eurovision Song Contest.

Ospite di Gualazzi sarà la jazzista Simona Molinari, conosciuta per canzoni come “In cerca di Te”, “Dr Jekyll Mr Hyde” e tante altre.

Chiuderà la giornata musicale, attorno alle 19, Sick Luke (nome d’arte di Luca Barker, figlio di Duke Montana), che dopo aver prodotto per artisti del calibro di Guè Pequeno, Sfera Ebbasta, Emis Killa e Ghali, ha pubblicato il suo primo album da solista nel 2021, restando ai vertici della classifica mondiale di ascolto su Spotify, per diverso tempo sin dal week end di esordio.

Durante la giornata le emozioni ed esperienze da vivere non saranno solo musicali, a partire dalla visita del Castello dei Doria, con le sue spettacolari terrazze panoramiche dalle quali si vede tutto il Golfo dell’Asinara e il famoso Museo dell'intreccio, i vicoli del centro storico con l’Episcopio, con la Mostra sulla Stregoneria e Santa Inquisizione, e le chiese di Santa Maria e la cattedrale di Sant'Antonio Abate che custodisce, nelle sue Cripte, le opere del famoso Maestro di Castelsardo (pittore anonimo attivo tra il XV e XVI secolo), ma sarà possibile anche passeggiate sui sentieri mozzafiato che costeggiano il mare e che uniscono il parco urbano di Lu Grannaddu con quello di Manganella, sormontati dalle antiche mura e tanto altro ancora.

Gli eventi sono organizzati dall'Amministrazione Comunale coadiuvata dalla locale Proloco e dalla Event Sardinia.

