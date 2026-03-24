Al via gli interventi sulla viabilità nelle zone dell’agro di Muros, un progetto per riqualificare le strade interne delle campagne. Il piano di intervento della viabilità rurale interesserà in particolare le strade Caminu Osilesu e Sa Pala de Maria Secche, per un investimento complessivo di oltre 700 mila euro tra fondi statali, regionali e comunali.

L’intervento si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione e messa in sicurezza del territorio rurale, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alle aziende agricole, facilitare gli spostamenti e garantire condizioni di maggiore sicurezza per residenti e operatori del comparto agro-pastorale. Nel dettaglio, Sa Pala de Maria Secche collega direttamente il centro abitato con la zona industriale e il suo completamento ha finalmente posto fine alle problematiche legate alla regimentazione delle acque meteoriche, migliorando in modo significativo la sicurezza e la percorribilità dell’arteria.

Caminu Osilesu, invece, collega l’agro direttamente con Osilo, creando una via sicura e riqualificata al servizio delle numerose aziende zootecniche presenti nel territorio e rafforzando i collegamenti tra le aree produttive. I lavori hanno previsto il rifacimento del fondo stradale, la sistemazione delle cunette e delle opere di regimazione delle acque, oltre ad altri interventi mirati a contrastare il degrado dovuto all’usura e agli agenti atmosferici.

«Si tratta di un intervento atteso e strategico – sottolinea il sindaco Federico Tolu – che è stato appaltato e affidato in tempi record dall’ufficio tecnico comunale e che breve si concluderà e che consentirà di migliorare concretamente la qualità della viabilità rurale e di sostenere le attività economiche locali, contribuendo allo sviluppo e alla tutela del nostro territorio».

L’Amministrazione comunale annuncia che continuerà a investire nella manutenzione e nel potenziamento delle infrastrutture locali, con particolare attenzione alle esigenze del mondo agricolo e delle comunità rurali.

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