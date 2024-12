Il Comune di Muros inaugura la palestra comunale di via Cesare Battisti. Il taglio del nastro, dopo un lungo periodo di chiusura, è in programma venerdì 27 dicembre alle ore 18, per un evento all’insegna dello sport. In pochi mesi il paese si è riappropriato di due due strutture sportive completamente rinnovate, il campo di calcio e la palestra comunale. I due impianti torneranno nella piena disponibilità della comunità di Muros che potrà usufruirne nel tempo libero, grazie all’attivazione di appositi corsi sportivi e attività ginniche destinati a tutte le fasce d’età. La palestra sarà inoltre messa a disposizione degli studenti dell’infanzia e della scuola primaria. Inoltre il consiglio regionale ha stanziato un apposito finanziamento di 500 mila euro, destinato al completamento del CeRiP, il centro riabilitativo polifunzionale che sorgerà al centro del paese e la cui palestra sarà parte integrante per le attività riabilitative. «Sono molto felice che Muros, nel tempo, stia cambiando il suo aspetto grazie a progetti lungimiranti i cui risultati si vedranno nel medio e lungo termine - afferma il sindaco Federico Tolu - . Opere così rilevanti, come il CeRiP, saranno al servizio di tutta la Sardegna, tra gennaio e febbraio inizieremo i lavori di demolizioni del vecchio edificio scolastico, propedeutici alla realizzazione del polo.»

