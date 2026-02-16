Nuovi interventi di manutenzione straordinaria lungo la linea dell’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale e di Castelsardo, quest’ultimo l’unico comune a subire i maggiori disagi nella giornata di mercoledì 18 febbraio. I lavori di Enas, che avranno una durata di 24 ore comporteranno la sospensione della fornitura dal Coghinas che, per quanto riguarda l’impianto di Sassari sarà compensata dall’attivazione di linee di approvvigionamento alternative dall’invaso del Cuga e della traversa Crucca come previsto nel protocollo d’intesa tra Enas, Abbanoa e Consorzio di Bonifica.

Non sono, quindi, previste interruzioni a Sassari, Porto Torres e Stintino serviti dal potabilizzatore di Truncu Reale. L’unico centro che resterà disalimentato, perché non esistono linee alternative di approvvigionamento, è Castelsardo dove l’erogazione sarà sospesa dalle 6 di mercoledì fino a mezzogiorno di giovedì.

A partire dalle 8 di mercoledì sarà operativo il servizio sostitutivo con cisterne scarrabili posizionate nella piazza Grande e nei parcheggi Papillon di Lu Bagnu. Il ripristino dell’erogazione può variare di circa 2-3 ore in base all’altezza in cui si trovano le utenze o al fatto di essere serviti da tratti terminali di rete. Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi.

