Codice rosso per un motociclista caduto questa sera sulla 131, all’altezza di Muros. Per cause ancora da accertare, l’uomo è finito contro il guardrail ed è rotolato sull’asfalto per diversi metri. Sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato il centauro con fratture multiple all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Per i rilievi e accertamenti sono intervenute due pattuglie della polizia stradale.

© Riproduzione riservata