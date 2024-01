Il comune di Muros amministrato dal sindaco Federico Tolu ha deciso di investire delle risorse nelle pratiche sportive e ha messo in campo una serie di interventi.

Il primo, di 140mila euro, interesserà la palestra comunale, dove si procederà alla riqualificazione interna della struttura e alla realizzazione di nuovi spogliatoi. Altri 100mila euro riguarderanno il campo sportivo, dove saranno installate nuove reti ferma palloni e messi in sicurezza gli spalti destinati al pubblico, insieme all’ingresso per gli atleti. Sull’area polifunzionale “Salvatore Soggiu” saranno realizzati piccoli interventi di manutenzione e acquistati nuovi arredi.

Inoltre, grazie a un finanziamento di 21mila euro proveniente da fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nascerà un’area con percorsi attrezzati per la pratica sportiva libera nel parco di via papa Giovanni XXIII. Un altro intervento riguarderà il parco “Su Corrale”: con un finanziamento di 40mila euro proveniente dalla Regione Sardegna e altri 10mila da fondi di bilancio, saranno realizzate opere di messa in sicurezza, installati nuovi giochi, create aree picnic e svago a misura di famiglia. Sempre nell’anfiteatro “Su Corrale”, con un ulteriore finanziamento di 10mila euro, sarà realizzato un parco inclusivo.

«Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti in materia di politiche sportive, tutti i progetti sono già stati finanziati ed appaltati e già da domani inizieranno le installazioni delle attrezzature nell’area fitness – afferma il primo cittadino -. Anche in palestra i lavori sono già ripresi mentre contiamo di far iniziare i restanti interventi entro il mese di gennaio».

© Riproduzione riservata