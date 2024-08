Il Comune di Muros pronto per la riapertura della chiesa parrocchiale di San Gavino, Proto e Gianuario.

Sabato 7 settembre, dopo un lungo periodo di chiusura, l’amministrazione comunale cittadina restituirà alla comunità la propria parrcocchia.

L'appuntamento è alle ore 18 con la santa messa presieduta dall’arcivescovo, monsignor Gian Franco Saba. Alle 19 alla presenza del sindaco, Federico Tolu e della prefetta di Sassari, Grazia La Fauci, si darà avvio alla lettura della relazione storico-archeologica sugli scavi e ritrovamenti rinvenuti all’interno della chiesa.

Parteciperanno Isabella Fera, della Soprintendenza archeologica, Mauro Quidacciolu direttore uffficio diocesano per il Patrimonio ecclesiastico, l’architetto Marino Coni direttore dei lavori e don Matteo Jiamping Jian. Al termine un momento conviviale presso l’Anfiteatro comunale “Su Corrale”.

La struttura è stata oggetto di messa in sicurezza, sia all’interno che all’esterno e, dopo aver subito l’intervento per una nuova copertura e la sistemazione delle lesioni presenti in facciata, verrà presentata al pubblico e ai fedeli con una nuova pavimentazione.

