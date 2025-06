Grave incidente all'alba, sulla provinciale 3, in direzione di Ossi, dove alle 6.30 una squadra dei vigili del fuoco di Sassari è intervenuta per una macchina uscita di strada. A bordo 4 giovani che per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze.

L'incidente è avvenuto in prossimità del bivio per Muros. Per cause da accertare un'auto con 4 giovani a bordo é uscita di strada ribaltandosi su un fianco in direzione opposta al senso di marcia.

Gli occupanti sono usciti in autonomia, tre di loro sono stati trasportati al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassarper accertamenti dal personale del 118. La squadra dei vigili del fuoco ha verificato l’assenza di perdite di carburante e ha messo in sicurezza l'auto e l'area. Sul posto tre ambulanze e i carabinieri per la viabilità e i rilievi.

