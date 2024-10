Arrivano i fondi per risanare la ex discarica Su Padru “Manzau” di Muros, già interessata in passati da un’opera di bonifica e messa in sicurezza grazie a precedenti finanziamenti. Le risorse stanziate dalla Regione Sardegna ammontano a 50mila euro, somme derivanti dal Piano di utilizzo dei fondi destinati al risanamento dei siti inquinati.

«Quest’ultima tranche di fondi – ha dichiarato il sindaco Federico Tolu –ci consentirà finalmente di completare gli interventi, restituendo risanata una grande porzione di territorio alle porte di Muros».

La Regione ha finanziato i piani di caratterizzazione e degli interventi di messa in sicurezza di emergenza (Mise) per le discariche comunali che presentano evidenti problemi di rifiuti depositati superficialmente, quali rottami, inerti, batterie auto e altri similari; l’esecuzione delle indagini di caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica (ADR); c) la bonifica - messa in sicurezza permanente (Misp) delle discariche comunali individuate come prioritarie. Sono 91 i siti inquinati nella provincia di Sassari.

