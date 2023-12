L'amministrazione comunale di Muros guidata dal sindaco Federico Tolu ha dato il via libera al bilancio di previsione.

L'approvazione è arrivata nell'ultimo consiglio comunale, dove il primo cittadino ha fatto anche un accenno alle opere pubbliche da fare e quelle portate a termine.

Tra queste: la messa in sicurezza della Chiesa parrocchiale di San Gavino, la manutenzione dell'illuminazione pubblica, la manutenzione del "Caminu Osilesu" e la riqualificazione strade del centro urbano con asfalti e pulizia di tutte le caditoie acque reflue.

Inoltre sono stati avviati i progetti dell'area fitness giardini Papa Giovanni XXIII, dell'area verde “Su Corrale” e del parco “Su Monte”. È stata riqualificata anche la Sala Lisai.

«Gli interventi sono stati avviati - spiega Tolu - grazie a dei finanziamenti regionali e nazionali che hanno permesso di non intaccare l’importante avanzo di amministrazione di oltre 660 mila euro, che potrà essere reinvestito su altri bandi ai quali stiamo già lavorando. L’anno che sta per arrivare vedrà la realizzazione di altri importanti progetti che mireranno, nel complesso, a migliorare ulteriormente la qualità della vita della nostra piccola comunità».

