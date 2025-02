«A casa tutto bene, tranne che mio fratello è morto». È l'agghiacciante risposta data al vicino di casa da uno dei tre fratelli di Franco Pilo, 78 anni, trovato morto nel pomeriggio in via Viziliu 35 a Sassari.

L'uomo era riverso nella propria camera, all'interno della casa che condivideva con gli altri tre. Molto il sangue presente sulla scena e diverse le abrasioni presenti sul cadavere, sulle quali gli agenti della polizia di Stato stanno indagando per scoprire le cause del decesso. Per capire se sia dovuto a morte violenta o invece sia compatibile con una caduta.

Di sicuro Pilo era morto da diverse ore: per scoprire la data e l'orario esatto è stato incaricato il medico legale Francesco Serra.

I fratelli Pilo sembra che vivessero in condizioni di estremo disagio, anche psicologico, e i vicini riferiscono che li vedevano spesso spostarsi a piedi carichi di buste. Gli altri tre tre sono stati portati in questura per rispondere alle domande degli inquirenti. Il magistrato incaricato delle indagini è Paolo Piras.



