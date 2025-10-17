Due assoluzioni e un rinvio a giudizio. Questa la pronuncia, oggi in tribunale a Sassari, del gup Gian Paolo Piana nel procedimento per gli 11 morti Covid e le decine di contagi avvenuti nel marzo 2020 all’interno del Reparto di Cardiologia dell’ospedale Santissima Annunziata.

Il giudice ha disposto l’assoluzione per non aver commesso il fatto nei confronti di Giorgio Steri, direttore generale Ats, e Bruno Contu, direttore sanitario Aou, e il rinvio a giudizio per Fiorenzo Delogu, direttore dell’Ufficio igiene e sanità pubblica.

L'avvocato Nicola Satta e Bruno Contu (foto Floris)

Tutti e tre erano accusati di epidemia colposa e omicidio colposo plurimo, e nel caso di Delogu anche di rifiuto di atti d’ufficio.

Il gup ha ritenuto “manifestamente infondata” l’eccezione presentata dai legali di quest’ultimo sullo “scudo” governativo a favore dei sanitari. Gli avvocati difensori sono Nicola Satta per Contu, Guido Manca di Bitti per Steri, Giovanni Sechi e Silvio Piras per Delogu. I legali Renato Figari e Sebastiano Chironi sono, il primo, per la gestione liquidatoria dell’Ats, e il secondo per l’Aou, come responsabili civili.

La prima udienza per Delogu si terrà il 28 gennaio davanti al collegio presieduto da Giancosimo Mura.

