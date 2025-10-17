Sollecitato dal pm il rinvio a giudizio, oggi in tribunale a Sassari, di Bruno Contu e Fiorenzo Delogu, accusati di epidemia colposa e omicidio colposo plurimo per gli 11 morti Covid e i numerosi contagi avvenuti nel reparto di Cardiologia del Santissima Annunziata nel 2020.

Il pm Paolo Piras, al contrario di Contu, direttore sanitario Aou, e di Delogu, direttore ufficio igiene e sanità pubblica, ha sollecitato il non luogo a procedere per Giorgio Steri, direttore generale dell'Ats.

Il gup Gian Paolo Piana aveva disposto, in seguito alla prima discussione dei mesi scorsi, che il pubblico ministero facesse alcune precisazioni sulle accuse contestate. Poi la deposizione degli indagati, in particolare quella fiume di Contu, fino alla udienza odierna.

Al momento sono in corso le discussioni degli avvocati difensori, mentre i legali di parte civile hanno fatto le stesse conclusioni del pm.



