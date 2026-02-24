Con le due giornate dedicate alla manifestazione del Carnevale è partito ufficialmente a Valledoria il distaccamento misto dei Vigili del Fuoco, formato da volontari e personale a tempo indeterminato, presso la sede del Comune, garantendo la presenza del presidio durante tutto l’anno.

«Da quando siamo stati eletti, ogni giorno abbiamo lavorato come amministrazione comunale insieme al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari per raggiungere questo obiettivo», ha detto il sindaco Marco Muretti. Un percorso che ha portato alla decretazione ufficiale del Ministero dell’Interno, all’attivazione del distaccamento estivo e alla formazione di 60 volontari per la sede di Valledoria.

«Dietro questo risultato ci sono dedizione, fiducia e amore per la nostra città e per la sua gente - ha aggiunto - . Per noi oggi è un momento di grande orgoglio: un traguardo straordinario per la nostra amministrazione, per tutta la comunità, per il territorio servito e per chi non ha mai smesso di credere in Valledoria».

