Incendio nel pomeriggio nell’azienda San Martino di Mores.

I vigili del fuoco della centrale di Sassari sono intervenuti intorno alle 16 per domare le fiamme divampate in una pineta e in un terreno adiacente, coltivato ad avena.

Dal comando fanno sapere che all’arrivo della squadra sono stati trovati diverso focolai, distanti tra loro. Per questo sul posto sono arrivati anche Forestali e carabinieri, che indagano sulle cause del rogo.

(Unioneonline/E.Fr.)

