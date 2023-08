Un luogo solitario, immerso a circa quattro chilometri dal paese. Questo lo scenario che di presenta a chi decide di visitare la Chiesa di Nostra Signora di Todorache, a Mores.

Una festa molto sentita alla quale, quest'anno, sono stati dedicati due giorni.

Il programma, predisposto dall'omonima associazione culturale, comincerà giovedì 7 settembre, alle 17, con i Vespri e la Santa Messa che saranno celebrati nella Chiesa campestre. Alle 20, nella Chiesa parrocchiale di Santa Caterina, spazio a "Sa Milli AveMariasa". Alla stessa ora, nel piazzale del santuario campestre, sarà offerta la cena che sarà allietata dai balli e dai canti del gruppo folk "Santa Caterina" di Mores, del coro "Lachesos e dei tenores di Illorai e "Santa Lilla" di Orune.

Venerdì 8 settembre, alle 5.30, è prevista la partenza del pellegrinaggio a piedi dalla statua di San Pio. Alle 6.30 sarà celebrata la Messa dell'Aurora. Alle 10.30, dalla statua di San Pio, nella zona 167, partirà il corteo dei cavalirri per le vie del paese, accompagnati dai gruppi folk "Santa Caterina di Mores, San Nicolò d'Arcidano, Oristano, Silanus, Usini, e le maschere tradizionali "Is Cerbus" di Sinnai, "Su Maimoni" e "Is Ingestusu" di Tertenia, "Sos Corriolos" di Neoneli, "Is'Arestes e s'Urtzu" di Sorgono, i Tamburini e i Trombettieri della Pro loco di Oristano. Alle 14, sempre presso la statua di San Pio, sarà offerto il pranzo. Alle 18 sarà officiata una funzione liturgica nella Chiesa parrocchiale. Alle 21.30 si terrà il concerto di Maria Luisa Congiu.

