Un intero gregge di pecore cade nel letto del fiume per scampare all’attacco di un branco di cani randagi. Buona parte delle pecore sono state poi portate in salvo, ma una ventina sono però state uccise e sbranate prima dell’arrivo dei soccorsi.

È successo nelle campagne di Mores. Per salvare gli animali che si erano gettati nel Riu Mannu dopo l’assalto di alcuni cani sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadre a terra, i sommozzatori e anche l'elicottero.

Dopo complicate operazioni gli uomini del 115 sono riusciti a tirare fuori dall’acqua gli animali e a restituirli al proprietario.

Per una ventina di pecore, come detto, non c’è stato purtroppo nulla da fare.

(Unioneonline)

