Missione speciale per i Vigili del Fuoco di Sassari. Per una volta nessun incendio e nessun incidente stradale, ma un intervento nel centro storico cittadino per recuperare un gatto.

Il micio, forse nel corso di una caccia, è infatti caduto su un terrazzino ed rimasto bloccato.

Dopo ripetuti miagolii, qualcuno se n’è accorto e ha dato l’allarme al 115.

Sul posto sono così intervenuti, assieme alla polizia locale, anche i pompieri, che hanno provveduto al recupero del felino, spaventato, ma sano e salvo.

