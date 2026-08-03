La pineta di Abbacurrente trasformata in una discarica, con decine di sacchi di spazzatura disseminati nell’area verde lungo il tratto di costa compreso tra Platamona e Porto Torres. Foto e immagini sono fornite dalla pagina Instagram “Pedalandoinsardegna” gestita da Alessandro Cossu. I filmati mostrano i cumuli di rifiuti di ogni sorta, che spuntano tra la vegetazione, visibili sulla strada a due passi dalle spiagge. Discariche che deturpano il paesaggio, illeciti commessi da coloro che violano regole e divieti finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Cumulo di rifiuti a Platamona (foto concessa)

Una brutta cartolina e pessima immagine per i fruitori della zona. Nelle discariche ci si trova di tutto, da vecchi condizionatori alla plastica, da residui di materiale edilizio alle bottiglie di vetro, abbandonati senza alcun senso civico verso un’area delicata anche per gli animali. Questo nonostante il continuo impegno di Pastic Free che atraverso i volontari è impegnata costantemente a ripulire l’area vicino al mare, una campagna di sensibilizzazione che mira alla salvaguardia dell’ambiente.

Il cartello a Platamona (foto concessa)

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