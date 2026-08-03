Accordo quadro di collaborazione tra il Parco Geominerario, storico e ambientale della Sardegna e il Parco Nazionale dell'Asinara in ambiti strategici quali la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. L'obiettivo è promuovere e realizzare progetti, anche attraverso la partecipazione a bandi e a iniziative regionali, nazionali, europee e internazionali.

L'attivazione di dati, strumenti e soluzioni innovative, e la sperimentazione di metodologie sulla gestione del territorio. Il documento d'intesa è stato sottoscritto dal commissario straordinario del Parco geominerario, Roberto Curreli, e dal presidente del Parco Asinara, Gianluca Mureddu. Tra le finalità anche lo sviluppo ed erogazione di servizi, attività tecniche e strumenti a supporto della ricerca, con azioni di trasferimento tecnologico rivolte agli enti, alle imprese e agli operatori del territorio per sostenerne l'innovazione e la competitività.

Inoltre si vogliono promuovere attività didattiche e di alta formazione, attraverso corsi, seminari, tirocini curriculari e post lauream, premi di laurea, rivolti a studenti, ricercatori, professionisti e operatori, con particolare attenzione alle tematiche ambientali, un ambito che richiede il coinvolgimento delle istiruzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche con viaggi di istruzione. L'accordo quadro, della durata di cinque anni, prevede l’istituzione di un Comitato paritetico di indirizzo che si riunirà una volta l’anno per coordinare e monitorare attività, composto da due presidenti, per il Parco Geominerario e il Parco Asinara, oltre a due direttori, ciascuno per ogni Ente Parco.

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