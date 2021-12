Pauroso incidente sulla 131 presso Sassari, all'altezza della rampa della strada che conduce a Ittiri. Verso le 19, per cause che rimangono da precisare, si è verificato un tamponamento a catena ha coinvolto 4 auto.

Per fortuna non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte, solo qualche ferito lieve. Tutti comunque sono stati immediatamente soccorsi dalle autoambulanze del 118. Alcune autovetture risultano invece seriamente danneggiate.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Sassari, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Disagi per il traffico, vista l'ora di punta. Gli uomini della polizia locale di Sassari hanno però provveduto a far defluire la circolazione, che dopo diversi minuti di blocco, è tornata gradualmente alla normalità.

