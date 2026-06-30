A velocità folle in prossimità della costa di Stintino, l’uomo alla guida di una moto d’acqua è stato sanzionato al passaggio vicino alla spiaggia La Pelosa.

L’intervento rientra nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026" della Guardia Costiera nel Circondario Marittimo di Porto Torres.

La moto d’acqua è stata intercettata al passaggio della Pelosa, mentre procedeva ad elevata velocità a distanza ravvicinata dalla costa, all'interno di un'area particolarmente frequentata da diportisti e bagnanti, creando una situazione di pericolo per la sicurezza della navigazione e l'incolumità delle persone in mare.

L'unità è stata raggiunta da un battello veloce della Guardia Costiera impiegato nel servizio di pattugliamento e al termine degli accertamenti il conduttore è stato sanzionato amministrativamente per eccesso di velocità e navigazione sotto costa, secondo il Codice della nautica da diporto, con richiamo al rigoroso rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza della navigazione.

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