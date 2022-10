Una perdita non solo per lo sport di Porto Torres ma per tutta l'isola. È morto a 79 anni Giovanni Sedda, portotorrese. Ex maresciallo dei Carabinieri ai tempi del banditismo, Giovanni Sedda è un nome noto agli sportivi sardi di diverse discipline.

Fondatore di due società di pesca sportiva, il Gruppo sportivo Gommonautica e il Centro subacqueo turritano, ha organizzato la coppa Europa di pesca subacquea sportiva a Stintino, i campionati italiani di caccia fotografica subacquea e diversi trofei in tutta la Sardegna.

Da buon portotorrese è stato anche presidente della società ciclistica MTB turritano, nonché ai vertici di diversi enti di promozione sportiva come CSEN e ACSI.

Davvero tante le discipline che lo hanno visto in prima linea come organizzatore: ha supportato diverse società sportive di karate come la Budokan Sorso del maestro ed amico Angelo Sanna, il calcio a 5, l'atletica, lo judo, il tiro dinamico e persino le società motoristiche, proprio perché aveva a cuore tutto lo sport ed era sempre pronto a dare una mano nella promozione di eventi e campionati.

Meritatissima la nomina a Cavaliere dello Sport ricevuta qualche anno fa a Genova.

