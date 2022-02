L’intera comunità di Porto Torres è sconvolta da quanto accaduto ieri sera in via Principessa Giovanna. Una tragedia familiare culminata al seguito di una lite furiosa scoppiata per strada. Un uomo, Fulvio Baule, originario di Ploaghe ma residente in città, ha ucciso con una accetta il suocero, Basilio Saladino, poliziotto in congedo di 74 anni, e ferito gravemente la suocera e la moglie.

Il sindaco Massimo Mulas e l’intera amministrazione comunale, nel manifestare la vicinanza nei confronti dei familiari delle persone coinvolte e per rispetto verso il loro dolore, hanno deciso di annullare gli eventi del carnevale dei bambini in programma oggi nelle piazze del centro. “È il momento del silenzio e della riflessione”, ha detto il primo cittadino. Le due donne ferite si trovano ricoverate in grave condizioni all’ospedale civile di Sassari, tenute sotto controllo dai medici rianimatori. L’omicida, dopo essere scappato dal luogo dell’assassinio, si è costituito dopo pochi minuti presso la caserma dei carabinieri di via Antonelli, confessando quanto accaduto. È stato interrogato nella notte dal magistrato Erica Angioni, titolare dell'inchiesta.

