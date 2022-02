Un uomo è stato ucciso a sprangate in via Principessa Giovanna a Porto Torres.

Si tratta di un poliziotto in pensione assassinato in seguito ad una lite in famiglia.

L'uomo, Dino Saladino, è stato aggredito dal genero che ha ferito altre due persone. Sembra che l'omicida si sia consegnato alle forze dell'ordine.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Porto Torres.

Il luogo dell’omicidio (di A. Tellini)

