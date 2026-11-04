L’Ente Unione dei comuni del Coros ha il suo stemma. Sarà presentato ufficialmente durante l'assemblea aperta che si terrà domani 5 novembre in Prefettura a Sassari alla presenza dei dodici sindaci che fanno parte dell'Unione e della Prefetta.

Lo stemma araldico, come vedete nel bozzetto, è diviso in due parti in senso verticale: nel primo porta, su campo rosso, murata di nero, una torre d’argento merlata di cinque alla guelfa con una porta e una finestra nere, che è il noto simbolo dell’antichissimo e importante Giudicato di Torres che comprendeva gran parte del territorio dell’Unione; nel secondo su campo azzurro una spiga d’argento a simboleggiare la fertilità del territorio; infine, una bordatura di argento con dodici tondini rossi che rappresentano le dodici Comunità e la loro unione; lo stemma è cimato dalla corona d’oro.

Il gonfalone, è costituito da un drappo partito di bianco e di rosso, ornato di ricami d’oro con lo stemma sopra descritto e l’iscrizione Unione dei comuni del Coros sempre in oro. Un continuo richiamo di colori tra stemma e drappo di bianco e di rosso, favoriscono la continuità di armonie e territori. Il bozzetto a colori aveva già convinto nella sua fase propositiva disegnando di fatto le principali caratteristiche territoriali dei dodici paesi che fanno parte dell’area Coros.

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