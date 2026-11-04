Anziana rapinata e picchiata ieri notte a Sassari.

Il fatto, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto in un’abitazione di Sant’Orsola in via 7 Fratelli dove la vittima è stata derubata e colpita.

Su quanto avvenuto indaga la Squadra Mobile.

AGGIORNAMENTO: Sassari, anziana picchiata in casa e derubata

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