l’aggressione
04 novembre 2026 alle 10:23aggiornato il 04 novembre 2026 alle 11:40
Sassari, anziana picchiata in casa e derubataIl fatto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto in un’abitazione di Sant’Orsola. Indaga la Squadra mobile
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anziana rapinata e picchiata ieri notte a Sassari.
Il fatto, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto in un’abitazione di Sant’Orsola in via 7 Fratelli dove la vittima è stata derubata e colpita.
Su quanto avvenuto indaga la Squadra Mobile.
AGGIORNAMENTO: Sassari, anziana picchiata in casa e derubata
© Riproduzione riservata