Rapina intorno alle 5 del mattino nel quartiere di Sant'Orsola a Sassari. In via Sette Fratelli, nel condominio Villaggio I Gelsi, uno o più ignoti sono entrati nella villetta abitata da una 85enne.

La donna ha scoperto gli intrusi, che sarebbero entrati dalla finestra, in camera da letto e da questi sarebbe stata strattonata. Secondo una prima ricostruzione i ladri hanno strappato la collanina della vittima, e le hanno tirato i capelli, facendosi consegnare soldi e gioielli per poi dileguarsi.

L'85enne, che vive da sola, ha chiamato le forze dell'ordine e sul posto sono arrivate le Volanti della polizia di Stato.

Sull'episodio indaga adesso la Squadra Mobile. Nessun ricovero per la signora che è rimasta in casa assistita dai figli.

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