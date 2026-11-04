Tre spettacoli, tre linguaggi e altrettante storie. Dal 24 novembre all’11 dicembre al Teatro Astra di Sassari torna a Sassari “Tribù Teatrali”, la rassegna di teatro contemporaneo organizzata da ArtsTribu e Faro Teatro e giunta alla sua settima edizione. Tre gli spettacoli in cartellone: “Der Boxer - ballata per Johann Trollmann” (24 novembre), “M’Ama non M’ama!” (1° dicembre) e “Agata” (11 dicembre). Matinée per le scuole e serale alle ore 20.30.

Si comincia martedì 24 novembre con “Der Boxer - ballata per Johann Trollmann”, spettacolo di narrazione scritto e interpretato da Michele Vargiu, accompagnato dalle musiche dal vivo di Gianluca Dessì. Sport e storia si intrecciano in un monologo febbrile e appassionato che porta direttamente sul ring, per raccontare la vicenda di Johann Trollmann, pugile Sinti e idolo delle folle in Germania, la cui carriera fu brutalmente stroncata dal regime nazista. Uno spettacolo che da anni attraversa i palcoscenici italiani, con oltre 200 repliche all'attivo, e che ha recentemente conquistato il premio “Best Storytelling” al Catania International Fringe Festival.

Il 1° dicembre l'omaggio a Dario Fo con “M’Ama non M’ama!”. La compagnia Faro Teatro porta in scena nove interpreti per un travolgente varietà composto da personaggi, sketch e situazioni comiche tratti dalle opere più iconiche del Premio Nobel per la Letteratura. Sul palco Francesca Arcadu, Ylenia Losengo, Alessandro Marras, Francesca Murtula, Antonio Pinna, Massimiliano Schiaffino, Roberto Quadu, Marco Russo e Daniela Vernici.

Il sipario sulla rassegna calerà venerdì 11 dicembre con “Agata”, tragicommedia distopica scritta da Michele Vargiu e interpretata da Laura Garau. La protagonista vive in un condominio dove tutti gli occupanti attendono l'arrivo della più grande tempesta del secolo. In questo scenario, un futuro distopico, i suoi pensieri prendono forma in un flusso di coscienza affidato a un’intelligenza artificiale decisamente smaliziata. Ambiente scenotecnico curato nei dettagli da Alberto Biasutti.

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