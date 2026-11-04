Chiusura notturna del traffico veicolare sulla strada statale 132 a Ozieri. Anas ha comunicato un'interruzione temporanea della circolazione per due notti per consentire a Rete ferroviaria italiana (RFI) di eseguire alcuni interventi sulla rete ferroviaria.

Il provvedimento è entrato in vigore nella notte di martedì 3 e proseguirà giovedì 5 novembre, dalle 23 alle 5 del mattino successivo. La chiusura interesserà il passaggio a livello situato all'altezza del chilometro 6,700 della statale.

Per limitare i disagi agli automobilisti, Anas ha indicato due itinerari alternativi in base alla provenienza. I veicoli in arrivo da Ozieri potranno utilizzare il percorso attraverso il bivio di San Nicola e le strade provinciali 1 e 63, con rientro sulla statale 729 allo svincolo di Chilivani.

Per chi arriva invece da Olbia o Martis, il percorso consigliato prevede di raggiungere la statale 729 fino a Chilivani e proseguire lungo le provinciali 63 e 1, fino alla statale 132.

Anas precisa che sarà comunque garantito il transito al traffico locale nei tratti della statale 132 non interessati dall'interdizione. Le chiusure sono necessarie per consentire lo svolgimento dei lavori ferroviari programmati da RFI e riguarderanno esclusivamente la fascia notturna.

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