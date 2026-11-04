Ossi, 800mila euro per valorizzare il patrimonio archeologicoSi parte dalla sistemazione dei muretti a secco che portano ai siti, della sentieristica, cui seguirà il posizionamento della cartellonista e altre lavorazioni
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Nuova vita al patrimonio archeologico del Comune di Ossi. Sono in corso i lavori di valorizzazione dei diversi siti del territorio, ricchezza culturale oggetto di interventi di riqualificazione con l’obiettivo di renderli maggiormente fruibili, un investimento complessivo importante.
Si parte dalla sistemazione dei muretti a secco che portano ai siti, della sentieristica, cui seguirà il posizionamento della cartellonista e altre lavorazioni.
A partire dalle Domus de Janas di “Mesu ‘e Montes” il progetto della programmazione territoriale Anglona - Coros terre di tradizioni prevede i seguenti interventi: 300mila euro per la Necropoli Mesu ‘e Montes, lavori alla chiesa medievale Silvaru per 210mila euro, la rimozione amianto al Noeddale per 25mila euro, la recinzione del Littos Longos per 10mila euro, a Sa Mandra e sa giua 35.000 euro; S’Adde ‘e Asile 30.000 euro; Corte ‘e Lottene 10.000 euro; Ena ‘e Muros 15.000 euro.
I lavori a base d’asta smontano a circa 625.000 più Iva e spese generali, con somme a disposizione dell’Amministrazione per un totale di euro 876.000. La fine dei lavori è prevista per il mese di marzo 2027.