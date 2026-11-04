Il 6 e il 7 novembre il Palazzo del Marchese si illumina di bianco in occasione del Lung Cancer Awareness Month (LCAM), il mese della sensibilizzazione sul cancro al polmone.

Il Comune di Porto Torres aderisce alla 12ª edizione della Campagna Nazionale Illumina Novembre, promossa dall’Associazione ALCASE Italia - Per la Lotta al Cancro del Polmone, in occasione del Lung Cancer Awareness Month, mese mondiale della consapevolezza sul cancro del polmone 2026.

Il tumore del polmone rappresenta una delle principali cause di mortalità oncologica in Italia, dove si registrano circa 42.000-45.000 nuove diagnosi ogni anno. L’iniziativa annuale punta a sensibilizzare l'opinione pubblica per contrastare i pregiudizi legati alla malattia, riconoscerne tempestivamente i segnali, promuovere la diagnosi precoce e informare sui recenti progressi della ricerca scientifica.

In adesione alla campagna, venerdì 6 e sabato 7 novembre, il Palazzo del Marchese di San Saturnino, sede istituzionale del Comune turritano, si illuminerà di bianco, promuovendo consapevolezza, prevenzione e solidarietà verso chi affronta la sfida del cancro al polmone.

La campagna è rivolta ai malati e a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di fornire informazioni chiare sui sintomi da non trascurare e sul corretto percorso diagnostico, elementi fondamentali per favorire una diagnosi tempestiva e una maggiore consapevolezza pubblica.

Alcase Italia è la prima organizzazione no profit italiana esclusivamente dedicata a combattere il cancro del polmone e porta avanti la sua missione mediante progetti di prevenzione, supporto e informazione ai malati, oltre a organizzare periodicamente eventi aperti al pubblico, con lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi. Alcase opera da oltre 25 anni su tutto il territorio nazionale.

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