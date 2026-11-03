L’intervento
03 novembre 2026 alle 20:11
Autospurgo si ribalta a Sorso, un ferito portato in ospedale con l’elisoccorsoL’incidente sulla provinciale 81, il mezzo rimesso in carreggiata con una gru
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Incidente intorno alle 13 e 30 sulla provinciale 81 nel territorio di Sorso dove un autospurgo si è ribaltato su un fianco. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118 con l’elisoccorso. Il conducente del mezzo è stato estratto dall’abitacolo e trasportato in ospedale.
Il camion è stato rimesso in carreggiata con l’utilizzo di una gru. L’intervento è durato circa quattro ore.
(Unioneonline/A.D.)
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