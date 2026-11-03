Migliaia di frammenti di polistirolo nella spiaggia dello Scoglio Lungo. Questa la sorpresa, nel pomeriggio, su uno degli arenili lungo la costa di Porto Torres. Trascinati dal mare e dalle correnti rappresentano una minaccia per l’ecosistema, cumuli di polimeri artificiali depositati sulla sabbia, con piccoli e grandi pezzi che hanno invaso il lido, uno dei più frequentati del lungomare Balai.

Una distesa di polistirolo di cui non si conosce la provenienza, si ipotizza soltanto che arrivino da materiale che si è sbriciolato rilasciando in mare le palline bianche nemiche dell’ambiente e pericolose per la fauna marina. Saranno le autorità competenti a stabilire l’origine del materiale che ha creato allarme per la grande quantità di rifiuti, una concentrazione che crea preoccupazione e pone l’accento sull’utilizzo delle cassette in polistirolo. Un materiale che si frammenta rapidamente perdendo ogni tracciabilità e contaminando l’area dove si disperde a causa anche del forte vento e delle onde del mare che trascinano le palline bianche in acqua.

© Riproduzione riservata