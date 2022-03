I Baraghini sono una famiglia molto nota a Porto Torres. Una generazione onesta e laboriosa di autisti e autotrasportatori. Che ora subisce una perdita terribile, quella di Luca, 23enne, stimatissimo in città, morto in un incidente stradale avvenuto a Pozzo San Nicola, sulla strada che da Porto Torres conduce a Stintino.

Luca faceva l'autista per una nota azienda ittica turritana. Ma si dava da fare in tutto. Precedentemente aveva lavorato vari anni come barista in un altrettanto noto locale di Porto Torres, facendosi sempre apprezzare per la disponibilità e simpatia, che gli ha procurato moltissime amicizie. Grande appassionato di calcio, Luca aveva militato come difensore nei ragazzi della Turritana.

Suo padre Oreste, stimatissimo anche lui, di professione fa il tassista e mamma Elisabetta la cuoca. Suo nonno Libero, originario di Cesena, deceduto da poco tempo, aveva raggiunto la Sardegna negli anni 50, a Canaglia presso l'Argentiera, in piena Nurra, assieme ad altre famiglie continentali, che trasportavano con i camion il minerale al porto. Tutti rimasero per sempre in Sardegna. Libero poi si è stabilito a Porto Torres, patriarca di una famiglia benvoluta. Di cui quindi era discendente Luca, ragazzo sempre allegro ed educato, profondamente attaccato al lavoro ed ai valori della vita.

Nessuno poteva pensare che lasciasse questa vita così giovane ed in maniera così sfortunata e tragica. La comunità di Porto Torres è affranta dal dolore. Luca Baraghini lascia sua moglie e due figli piccoli.



