La linea marittima Porto Torres-Cala Reale, che collega lo scalo turritano con l’isola dell’Asinara, sarà in servizio nelle giornate di Pasquetta (lunedì 6 aprile) e della Festa della Liberazione (sabato 25 aprile). Lo ha comunicato l’assessorato ai Trasporti regionale accogliendo la richiesta del sindaco Massimo Mulas rivolta alla Regione Sardegna e alla compagnia Ensamar S.r.l. per garantire il collegamento con l’Asinara anche in queste due date, nelle quali si registra una maggior presenza di turisti e di cittadini che desiderano trascorrere le festività sull’Isola.

La disponibilità del servizio è particolarmente importante al fine di favorire il turismo di questo territorio, promuovendo anche l’idea che il Parco possa essere accessibile e accogliente in tutti i giorni dell’anno dagli amanti della natura e dell’Isola.

La garanzia del servizio nel giorno di Pasquetta si inserisce nel quadro delle finalità di “Note sotto la Torre - Pasquetta in musica per l’Asinara”. L'evento, in programma per tutta la giornata di lunedì 6 aprile e i cui appuntamenti sono finalizzati principalmente alla promozione del Golfo e dell’Isola Parco, è il fiore all’occhiello del territorio.

