Giochi inclusivi e sicuri nel Parco di San Gavino a Porto Torres, dove si sono conclusi i lavori di riqualificazione, grazie al finanziamento della Regione Sardegna pari a 125mila euro. Il progetto che ha trasformato l'area in uno spazio moderno e completamente accessibile, all'insegna dei più alti standard di qualità e inclusività. Uno spazio che sarà al servizio della comunità, capace di accogliere bambini, famiglie, giovani, anziani e persone con disabilità.

Il Parco di San Gavino diventerà un punto di riferimento per la vita cittadina, con giochi inclusivi, pavimentazione antitrauma, materiali ecocompatibili e tecnologie moderne, tutto nel pieno rispetto dell’ambiente. Il progetto ha previsto, tra le altre cose, l'installazione di strutture multifunzionali che integrano gioco, movimento e stimolazione sensoriale. Dalle altalene accessibili al trampolino a livello terreno, dal sommergibile interattivo al delfino inclusivo: ogni elemento è stato pensato per garantire la sicurezza e la partecipazione di bambini con differenti abilità motorie, cognitive e sensoriali.

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla sostenibilità ambientale: tutte le attrezzature sono realizzate con materiali riciclabili provenienti da fornitori certificati, resistenti alle intemperie e al passare del tempo. La pavimentazione in gomma colata è progettata per assorbire gli urti, prevenendo i traumi, e rispetta le più recenti normative europee.

