Manutenzione straordinaria per le strade di Sassari dal prossimo lunedì. «Grazie ai 300 mila euro restanti dall’Accordo quadro siglato lo scorso anno», ha riferito oggi in commissione l’assessore alle Infrastrutture delle mobilità e Traffico Massimo Rizzu, «che abbiamo deciso di dedicare a quelle che oggi rappresentano una vera emergenza».

«Nelle scorse ore», così l’esponente di giunta, nella seduta presieduta da Nicola Ribichesu, affiancato dal comandante della polizia locale Gianni Serra, «i nostri tecnici hanno completato il censimento della rete stradale e valutato le priorità su cui intervenire, dando mandato all’impresa titolare dell’accordo quadro di procedere con i lavori».

Sono 50 in totale i punti della rete viaria comunale su cui si interverrà, a partire dai primi 15, dal prossimo lunedì, che riguarderanno l’intersezione tra viale San Francesco e piazza Colonnello Serra, viale Sicilia, via Pirandello, corso Pascoli, l’imbocco di via Saffi, il sottopasso di Santa Maria, piazza Santa Maria, corso Cossiga e viale Berlinguer, viale Dante nel senso di marcia ascendente, via Gramsci, via Paglietti, via Parodi, via Luna e Sole e via di Vittorio.

«Si tratta», afferma il sindaco, Giuseppe Mascia, «di una campagna di riduzione delle criticità più evidenti, ma è evidente che il lavoro da fare è molto più consistente e diffuso, per questo intendiamo non solo spendere sino all’ultimo euro a disposizione, ma anche rifinanziare l’Accordo quadro e lavorare contemporaneamente in più parti del territorio comunale». «Prevediamo», continua Rizzu, «di realizzare 50/60 interventi di una dimensione media 100 metri lineari di asfalto investendo 200 mila euro per la fresatura e la bitumatura ex novo delle strade interessate».

Dei soldi restanti, «60 mila serviranno per tappare i buchi con un macchinario che consente una migliore resa e risultati più duraturi e risolutivi mentre altri 50 mila resteranno a disposizione per gli interventi di pronta reperibilità».

L’assessore ha poi riferito sull’avanzato stato di progettazione di altri 12 interventi relativi alla zona ottocentesca tra via Enrico Costa e via Carlo Alberto, piazza Aldo Moro, piazza Roald Amundsen, piazza Università, San Donato, piazza Tola e via Cesare Battisti, via Cilea, via Monsignor Saba, via Duca degli Abruzzi, via Amendola e via Piandanna, via Sette Fratelli e via Ortobene. Previsto infine un intervento di manutenzione straordinaria all’Argentiera, in via Carboni, per il quale ci sono 200 mila euro stanziati dalla Regione e 60 mila euro provenienti dalle casse della Municipalità della Nurra. «Da maggio», spiega Mascia, «si potrà dare l’avvio ai 22 interventi di manutenzione straordinaria sulle strade e 15 sui marciapiedi per cui la nostra giunta ha stanziato 2 milioni di euro».

Nella parte dell’audizione dedicata ai dati sui sinistri in città si è soffermato invece Serra. «Il tasso degli incidenti è più alto nelle ore di punta, quando tendenzialmente si è più stanchi e stressati», afferma, «in particolare dalle 12.30 alle 14.30, dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 7.30 alle 9.30».

La maggior parte dei sinistri avviene quando le condizioni meteo sono serene – rileva Serra – perché aumenta la distrazione, complice del 90% degli incidenti stradali". I 41/60enni sono la categoria col primato di incidenti d’auto, mentre le strade più “gettonate” sono quelle di Predda Niedda, seguite da via Predda Niedda, viale Porto Torres, via Budapest e via Carlo Felice.

