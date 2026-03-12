Porto Torres: il di Piano di mobilità sostenibile arriva in commissioneVenerdì in Consiglio la riunione su proposte e criticità
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Pums, Piano urbano sulla mobilità sostenibile, in corso di aggiornamento come disposto dall’amministrazione comunale di Porto Torres, sarà al centro della prossima riunione della commissione Trasporti e Viabilità convocata da Gavino Ruiu, in programma venerdì 13 alle 10 presso la sala consiliare. Al centro della seduta la valutazione delle proposte e delle soluzioni inerenti al Pums.
Nel corso dell'ultima Commissione sono state illustrate le fasi dell'aggiornamento del Pums: predisposizione del quadro conoscitivo (Fase attuale); definizione degli obiettivi, costruzione partecipata dello scenario. I macro obiettivi dello strumento sono l’efficacia ed efficienza del sistema di mobilità; la sostenibilità energetica e ambientale, l’incremento della sicurezza della mobilità stradale e sostenibilità socio-economica.
In particolare sono emerse le criticità relative ai flussi di traffico che si concentrano in via dell'Industria dove nell'agosto 2025 si sono registrate 1422 auto in ingresso e 820 in uscita, seguita dalla ex statale 131 con 984 mezzi in entrata e 1360 in uscita.