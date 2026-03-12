Il Pums, Piano urbano sulla mobilità sostenibile, in corso di aggiornamento come disposto dall’amministrazione comunale di Porto Torres, sarà al centro della prossima riunione della commissione Trasporti e Viabilità convocata da Gavino Ruiu, in programma venerdì 13 alle 10 presso la sala consiliare. Al centro della seduta la valutazione delle proposte e delle soluzioni inerenti al Pums.

Nel corso dell'ultima Commissione sono state illustrate le fasi dell'aggiornamento del Pums: predisposizione del quadro conoscitivo (Fase attuale); definizione degli obiettivi, costruzione partecipata dello scenario. I macro obiettivi dello strumento sono l’efficacia ed efficienza del sistema di mobilità; la sostenibilità energetica e ambientale, l’incremento della sicurezza della mobilità stradale e sostenibilità socio-economica.

In particolare sono emerse le criticità relative ai flussi di traffico che si concentrano in via dell'Industria dove nell'agosto 2025 si sono registrate 1422 auto in ingresso e 820 in uscita, seguita dalla ex statale 131 con 984 mezzi in entrata e 1360 in uscita.

