La Proloco Stintinese unita al Ccn Stintino si prepara a un viaggio importante per riscoprire i legami storici e identitari che uniscono il Golfo dell’Asinara alla Liguria. Nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo 2026, in occasione del Festival Evoè – evento voluto dal Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio IGP insieme a Confcommercio e Camera di Commercio di Genova – la Proloco di Stintino presenterà le antiche tumbarelle, il dolce simbolo della tradizione locale, in un dialogo enogastronomico d’eccellenza.

La delegazione sarà guidata dall’esperto enogastronomo Tommaso Sussarello, ideatore del progetto, in collaborazione con il Presidente della Proloco Andrea Diana. La missione si inserisce nel più ampio "Programma Asinara-Camogli-Ponza", un progetto ambizioso sostenuto dalla Fondazione di Sardegna. L'obiettivo è ricostruire la mappa storica delle migrazioni e degli scambi mediterranei partendo dalla cucina di mare, intesa come vero e proprio documento d'archivio capace di raccontare secoli di legami profondi tra queste comunità.

Sabato 14 marzo alle 15, presso l’area Talk la presentazione con Dario Vergassola, comico e autore del libro “Liguria, terra di mugugni e di bellezza”.

«La cucina non è solo cibo, ma un linguaggio che racconta chi siamo e da dove veniamo», spiega Sussarello. «Attraverso le tumbarelle e i prodotti del territorio, ricostruiamo un'identità che supera i confini geografici».

Il Presidente della Proloco, Andrea Diana, e il Presidente del Centro commerciale naturale Stintino,Franco Dettori,puntano sull'avvio di nuovi rapporti di scambio per innovare l'offerta turistica stintinese, valorizzando l'enogastronomia come asset strategico. Oltre alle eccellenze di mare, la missione porterà a Recco il sapore della terra con il Fiore Sardo DOP del minicaseificio di Luca Lostia, testimonianza di un'esperienza turistica che dalle spiagge della Pelosa si spinge verso le colline della Nurra, tra tradizioni agricole e pastorali. L’iniziativa è patrocinata dalla sindaca di Stintino, Rita Vallebella, Proloco Stintinese, Ccn Stintino con il sostegno di enti e amministrazioni della parte nord ovest del Golfo dell'Asinara: Comune di Porto Torres, Federalberghi, Confcommercio Nord Sardegna e Consorzio Turistico Golfo dell’Asinara.

