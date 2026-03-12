«Spendere 100 mila euro dei contribuenti per aggiornare il piano strategico comunale è l’ennesimo sperpero di denaro pubblico, uno dei tanti che abbiamo contestato a questa amministrazione», dopo Forza Italia anche Fratelli d’Italia, con il capogruppo Alessandro Cocco, critica la scelta dell’amministrazione del Comune di Alghero di destinare risorse all’aggiornamento del documento di programmazione.

Secondo Cocco si tratta di «un esercizio più utile a produrre incarichi e documenti che a risolvere i problemi reali della città». A giudizio del capogruppo FdI in consiglio comunale «i piani strategici comunali rischiano di trasformarsi in inutili libri dei sogni: non serve scrivere nuovi documenti di principio se poi non si è capaci di finanziare e avviare azioni concrete, con risorse e tempi certi».

Cocco solleva, inoltre, interrogativi sulla procedura con cui sarebbe stata individuata Lombardini 22 come società incaricata dell’aggiornamento del piano: «Chiediamo di sapere se sia stato pubblicato un avviso o svolta un’indagine esplorativa e se tra i soggetti coinvolti sia stata presa in considerazione anche l’Università di Sassari, che rappresenta un’eccellenza del territorio».

Cocco richiama anche quanto emerso durante il dibattito in aula: «Il consigliere di Noi Riformiamo Alghero Emiliano Piras ha definito questa spesa uno spreco di denaro pubblico. È una valutazione che condividiamo pienamente - afferma - perché i cittadini si aspettano interventi concreti, non nuovi incarichi». Per Fratelli d’Italia le priorità dell’amministrazione dovrebbero essere altre, come per esempio sbloccare il piano del commercio.

