Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato la procedura di gara per affidare il servizio di trasporto pubblico marittimo di passeggeri e merci sulla linea Genova- Porto Torres. Un aggiudicazione per i prossimi 5 anni con l'obbligo di garantire la continuità territoriale marittima. La compensazione massima a base d'asta è di 54.887.902 euro (senza Iva) con presentazione delle offerte entro il termine del 1 luglio 2026 e con attivazione del servizio dal 1 gennaio 2027 fino al 31 dicembre 2031.

Tra i criteri evidenziati per l'attribuzione del punteggio vi è l'età della nave, il ribasso proposto, i tempi di percorrenza e di riattivazione del traghetto di riserva in caso di avaria, oltre alla capacità dei mezzi, gli interventi di revamping, la qualità dei servizi a bordo, la predisposizione per il cold ironing, la presenza di sistemi o azioni di trattamento o smaltimento dei residui liquidi e solidi, l'efficienza energetica della nave calcolata in Mw, oltre agli interventi per ridurre l'inquinamento e controllare le emissioni.

Nell'elenco dei criteri da osservare anche le tariffe integrate o multimediali, la riduzione della percentuale sulle tariffe, l'assunzione del rischio della flessione della domanda e l'incremento dei costi a causa di fattori non controllabili e dell'aumento del costo del carburante.

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