Cartelli porta farmaci e porta biancheria con tre lettini da visita motorizzati, in dono al reparto di Pediatria dell’ospedale di Sassari. La solidarietà arriva grazie all’8 Trofeo Gianni Fresu che insieme alla prima edizione del progetto “Un calcio al bullismo”, manifestazioni realizzate a Porto Torres con il coordinamento di Salvatore Fresu e la partecipazioni di tanti volontari, hanno portato in dono ai bambini della struttura sanitaria ben 12 mila euro di attrezzature moderne.

Nella giornata di ieri, venerdì 17 gennaio, grazie al prezioso aiuto dell’unità operativa dei Vigili del Fuoco di Sassari, è stato trasportato e allestito il materiale consegnato alla direzione del reparto di Pediatria di Sassari. Ad attenderli il direttore della clinica pediatrica, Gianfranco Meloni, la capo sala Anna Maria Zara, l'ingegneria clinica e la manutenzione tecnica che hanno effettuato le operazioni di controllo e collaudo. Tutta l'attrezzatura è stata piazzata dallo staff dell'Associazione Gianni Fresu - mobili, arredi, ante, pensili, lavandino, mensole- per arredare a nuovo l'intera sala medicazione del reparto. In dono anche un carrello trasporta farmaci, un carrello porta biancheria e tre lettini motorizzati per visite specialistiche, per un totale di 12 mila euro. «La novità di questa edizione è che abbiamo fisicamente smontato e successivamente piazzato il nuovo arredo dell’intera sala medicazione del reparto di pediatria», racconta con entusiasmo Salvatore Fresu, presidente dell’associazione dedicata al padre scomparso.

«Questo è stato un gesto che ha scaldato il cuore di tutti noi e – aggiunge - ci ha reso ancora più orgogliosi di quanto fatto. Una donazione di 12.000 euro ci ha maggiormente motivato a continuare un progetto che dura da ormai nove anni e che ci vede impegnato nel sociale in maniera sempre più presente sia a livello cittadino sia a livello regionale con l’implementazione di progetti come “Un Calcio al Bullismo” oltreché del Trofeo Gianni Fresu hanno risultati sempre più soddisfacenti, grazie soprattutto al lavoro straordinario del mio staff».

