Anche Cossoine, piccolo centro del Meilogu, si appresta a festeggiare il Natale con un ricco calendario di eventi.

Il 19 dicembre alle 20.30, presso il centro sociale, il comune proporrà un tombolone e una serata per famiglie. Per il 23 dicembre il comitato di Santa Maria Iscalas 2024 organizzerà una serata musicale presso il bar "Fratelli Carboni". Il 26 dicembre ci sarà l'estrazione dei biglietti della lotteria della Pro loco. Il 27 dicembre, alle 18.30 in piazza Rossa e alle 20.30 nella Chiesa parrocchiale di Santa Chiara, è prevista una serata di animazione per bambini e il concerto di Natale organizzati dal comune.

Il 29 dicembre alle 18, nei locali della biblioteca comunale, si terrà un laboratorio di cartapesta sempre organizzato dal comune. Il 31 dicembre alle 20.30, al centro sociale, spazio al gran cenone di Capodanno. Il 5 gennaio a partire dalle 18, il comune amministrato dalla sindaca Sabrina Sassu e le associazioni locali proporranno "Sos tres res", un evento culinario e di animazione per i ragazzi. Il 16 e 17 gennaio, a San Sebastiano, la Pro loco riproporrà i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate.

