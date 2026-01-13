L’annuncio ufficiale è stato fatto dal presidente Fausto Tavera durante l’assemblea annuale dei soci alla presenza di un’ampia rappresentanza dei 250 iscritti, numero che conferma l’Associazione Cuochi Provincia di Sassari come la più numerosa della Sardegna. ACPS Promotion è una nuova sezione dell'associazione, interamente dedicata all’alta formazione, ai grandi eventi e allo sviluppo di progetti innovativi.

ACPS Promotion nasce per rispondere in modo concreto ai cambiamenti del mondo della ristorazione, un settore che richiede maggiore preparazione, aggiornamento continuo e un modo nuovo di vivere la professione del cuoco.

L’associazione, con la nascita di ACPS Promotion, vuole offrire occasioni reali per imparare, confrontarsi e crescere, avvicinando le nuove generazioni a un mestiere che richiede impegno e passione, ma che può anche dare importanti soddisfazioni. In quest’ottica, durante l’assemblea, è stata lanciata anche la proposta di individuare una sede che possa diventare un vero circolo ricreativo dei cuochi.

