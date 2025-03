Ozieri ed il territorio del Logudoro non verranno escluse dai percorsi ferroviari da e per Cagliari.

Lo ha assicurato il commissario della Città Metropolitana di Sassari Gavino Arru che ieri, mercoledì 26 marzo, ha incontrato i sindaci di Ozieri, Mores e Nughedu San Nicolò presso Palazzo Sciuti per discutere di vari temi della neonata istituzione.

Nell’attesa che arrivi il via libera dalla Regione per decretare l’avvio dell’attività del nuovo ente e dare così avvio agli incontri coi sindaci dei vari territori per tracciare le linee politiche da intraprendere, è stato anche trattato l’aspetto relativo alle dichiarazioni dei giorni scorsi del commissario relative al taglio del passaggio nella stazione di Chilivani nella tratta ferroviaria da e per Cagliari, che avevano destato non poche preoccupazioni e proteste fra i cittadini.

Arru ha rassicurato i sindaci chiarendo che non c’è nessuna proposta in campo in tal senso e che non ci sarà dunque alcun taglio di Chilivani e che quindi il servizio verrà garantito così com’è attualmente. Il commissario della Provincia ha tenuto a confermare l’importanza del ruolo dello snodo ferroviario del Logudoro, crocevia cardine sia per il traffico dei passeggeri che delle merci. Questo anche in una logica di progetto di crescita uniforme di tutto il territorio ricadente nell’area della Città Metropolitana in cui pezzo di territorio non verranno lasciati indietro, Città Metropolitana che, a breve, analizzerà congiuntamente coi sindaci le linee di sviluppo da mettere in campo con gli ingenti finanziamenti ad essa destinati.

Le parole di Arru sono state accolte con favore e soddisfazione dai sindaci presenti che, in occasione dell’incontro hanno rappresentato anche l’esigenza di aprire al più presto un tavolo tecnico-politico per iniziare a discutere di proposte e progetti da mettere in campo per le comunità del territorio.

© Riproduzione riservata