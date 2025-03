Nuove palizzate in legno di castagno lungo la pineta di Maria Pia. Un lavoro di restyling voluto dall’Amministrazione comunale che si sta concludendo proprio in questi giorni, in tempo per l’avvio della stagione estiva. Il lungo recinto consentirà alla vegetazione di custodire meglio la preziosa sabbia evitando che finisca per strada e impedirà anche il parcheggio selvaggio delle auto e delle moto sul lato pineta. Nei giorni scorsi il sopralluogo da parte del sindaco Raimondo Cacciotto, con l’assessore all’Ambiente Raniero Selva e Sergio Floris, responsabile del procedimento.

