Il Laboratorio “Fiorenzo Serra” della Società Umanitaria-Cineteca Sarda dedica una serata ad Antonio Simon Mossa, politico, scrittore, ideologo dell'autonomismo e indipendentismo sardo. L'appuntamento è per venerdì alle 18 nella sede sassarese della Fondazione di Sardegna.

Al centro dell'incontro il libro “Antonio Simon Mossa” di Nadia Rondello ha ricostruito l'esperienza dell'intellettuale nel mondo del Cinema tramite una rigorosa consultazione di migliaia di carte originali e inedite, diari, lettere, soggetti, note di regia e montaggio e fotografie di scena. Un affascinante racconto della passione cinematografica dell’eclettico intellettuale sassarese, sviluppata fin da ragazzo durante gli anni universitari a Firenze, frequentando il Cineguf, e condivisa con il suo fraterno amico Fiorenzo Serra.

Il Cinema è stato il grande amore di Simon Mossa dove ha lasciato testimonianze indelebili della sua verve artistica, che arricchiscono il corposo archivio fatto di sceneggiature, bozzetti e un unicum come il Manuale di Cinema “Praxis und Kino”.

Nel corso della serata sarà proiettato il cortometraggio “Antonio Simon Mossa” di Antonello Carboni.

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